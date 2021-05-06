Путин рассказал, что заболеваемость коронавирусом снизилась из-за майских выходных

Президент России Владимир Путин рассказал, что майские выходные пошли на пользу для изменения коронавирусной обстановки в РФ.

Президент России Владимир Путин рассказал, что майские выходные пошли на пользу для изменения коронавирусной обстановки в РФ.

Дополнительные выходные в мае полностью оправдали себя. Благодаря введению этих мер заболеваемость коронавирусом пошла на спад, заявил Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.

Он отметил, что количество заболевших продолжает снижаться, а количество выздоровевших — увеличивается. Также президент посоветовал регионам не расслабляться и ускорять темпы вакцинации.

Голикова сообщила, что самый большой прирост новых случаев заболеваемости пришелся на Санкт-Петербург и Москву (37%). Она сказала, что такой процент заболеваемости может быть связан с высоким уровнем тестирования.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали проводить майские праздники за городом или на даче. Там отметили, что отдых в пригороде или на даче в праздники — хорошее решение, учитывая сохранение рисков коронавирусной инфекции.