Тяжелоатлетка-трансгендер впервые в истории выступит на Олимпиаде в Токио

В сборную Новой Зеландии по тяжелой атлетике вошла 43-летняя Лорел Хаббард, которая до 35 лет была мужчиной.

На летних Олимпийских играх в Токио летом 2021 года впервые в истории выступит трансгендер. 43-летняя Лорел Хаббард отобралась в состав олимпийской сборной Новой Зеландии по тяжелой атлетике, сообщает Inside the games.

До 35 лет Лорел была мужчиной по имени Гэвин. Спортсменка смогла пройти квалификацию благодаря измененным правилам отбора, которые Международный олимпийский комитет (МОК)скорректировал из-за большого количества отмененных соревнований по причине коронавируса. Таким образом Хаббард станет не только первой спортсменкой-трансгендером, но и будет самой возрастной тяжелоатлеткой грядущей Олимпиады.

Пока высшая награда Хаббард — «серебро» на чемпионате мира в категории свыше 90 кг, которое она завоевала в — 2017 году, через четыре года после смены пола.

МОК в 2015 году допустил до участия в составе женских сборных мужчин, которые сменили пол без операции по удалению текстикул при определенном уровне тестостерона.

Олимпийские игры состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.