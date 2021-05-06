Дачу Прокловой показали в эфире Первого канала после громкого скандала

Актриса Елена Проклова стала героиней нового эпизода шоу "На дачу!". Загородные владения артистки преобразились благодаря стараниям дизайнеров.

Актриса Елена Проклова стала героиней нового эпизода шоу "На дачу!". Загородные владения артистки преобразились благодаря стараниям дизайнеров.

Ведущая шоу "На дачу!" Наталья Барбье навестила Проклову для съемок очередного эпизода. Артистка призналась, что изначально ее участок был значительно скромнее — его удалось расширить лишь спустя несколько лет после приобретения. На видео территория выглядела практически заброшенной: крапива и сорняки буйно росли на земле. Вскоре за преображение дачи взялись эксперты проекта Первого канала.

После трудоемкой работы владения Прокловой преобразились. На участке воздвигли оранжерею, клумбы и дорожки для прогулок. Кроме того, на территории дачи появились газоны и светильники.

Вероятно, выпуск был отснят в 2020 году, но попал в эфир лишь на фоне громкого скандала, возникшего из-за откровений артистки о пережитых домогательствах.