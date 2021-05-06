НАТО одобрила решение ЕС допустить к программе PESCO США, Канаду и Норвегию

Альянс одобряет готовность европейских стран допустить к программе оборонного партнерства PESCO США, Канаду и Норвегию. Об этом заявил генсек НАТО Столтенберг.

Альянс одобряет готовность европейских стран допустить к программе оборонного партнерства PESCO США, Канаду и Норвегию. Об этом заявил генсек НАТО Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пригласил США, Канаду и Норвегию принять участие в программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Новые государства станут первыми участниками PESCO, которые не входят в состав ЕС. В рамках программы предполагается улучшить процесс переброски войск Альянса по европейским территориям.

Представители НАТО одобрили такое решение стран Евросоюза.