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14:17   6 Мая 2021
Армия

НАТО одобрила решение ЕС допустить к программе PESCO США, Канаду и Норвегию

НАТО одобрила решение ЕС допустить к программе PESCO США, Канаду и Норвегию

Альянс одобряет готовность европейских стран допустить к программе оборонного партнерства PESCO США, Канаду и Норвегию. Об этом заявил генсек НАТО Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пригласил США, Канаду и Норвегию принять участие в программе Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. Новые государства станут первыми участниками PESCO, которые не входят в состав ЕС. В рамках программы предполагается улучшить процесс переброски войск Альянса по европейским территориям.

Представители НАТО одобрили такое решение стран Евросоюза.

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