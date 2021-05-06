14:10 6 Мая 2021Политика
Зеленский пошутил про вездесущий русский язык
Президент Украины Владимир Зеленский отшутился после слов журналистки BBC о том, что его слова переводят на русский язык.
Президент Украины Владимир Зеленский отшутился после слов журналистки BBC о том, что его слова переводят на русский язык.
Неловкая ситуация произошла на пресс-конференции после переговоров с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном. Зеленский поинтересовался у журналистки, хорошо ли она его слышит. В ответ на это она сказала, что у нее есть русский перевод.
"Русский перевод? Они здесь! Они везде!" — попытался отшутиться Зеленский.
Ранее в Киеве прошла встреча Зеленского с американским дипломатом. Стороны обсудили газопровод "Северный поток — 2" и безопасность в Азовском море.