Зеленский пошутил про вездесущий русский язык

Президент Украины Владимир Зеленский отшутился после слов журналистки BBC о том, что его слова переводят на русский язык.

Президент Украины Владимир Зеленский отшутился после слов журналистки BBC о том, что его слова переводят на русский язык.

Неловкая ситуация произошла на пресс-конференции после переговоров с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном. Зеленский поинтересовался у журналистки, хорошо ли она его слышит. В ответ на это она сказала, что у нее есть русский перевод.

"Русский перевод? Они здесь! Они везде!" — попытался отшутиться Зеленский.

Ранее в Киеве прошла встреча Зеленского с американским дипломатом. Стороны обсудили газопровод "Северный поток — 2" и безопасность в Азовском море.