Лавров пригласил главу МИД Армении в Россию с визитом

Министру иностранных дел Армении Ару Айвазяну стоит посетить Российскую Федерацию с визитом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министру иностранных дел Армении Ару Айвазяну стоит посетить Российскую Федерацию с визитом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом он рассказал на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой. По словам Лаврова, они продемонстрировали сохранение твердого настроя Москвы и Еревана на укрепление двустороннего союзничества.

"Я пригласил моего коллегу посетить Российскую Федерацию с очередным визитом, для того чтобы мы продолжили наши тесные контакты по внешнеполитическим и другим вопросам", — подчеркнул министр.

Кроме того, Лавров назвал отношения двух стран важным фактором мира и стабильности на Южном Кавказе.