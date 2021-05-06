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13:53   6 Мая 2021
Политика

Блинкен объяснил, что мешает развитию Украины

Блинкен объяснил, что мешает развитию Украины

Олигархи являются внутренней угрозой для развития Украины. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Во время встречи с украинским президентом в Киеве, американский госсекретарь сообщил, что якобы внешней угрозой для страны является Россия. А внутренней — коррупция и олигархи.

"То есть мощные люди, которые преследуют собственные узкие интересы незаконными методами за счет народа Украины", — сказал Блинкен.

Борьбу с коррупцией он назвал приоритетным направлением для Украины. Это ключевой вопрос, решение которого поможет улучшить жизнь в стране.

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#украина #олигархи #Энтони Блинкен

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