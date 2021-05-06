Следствие требует арестовать двух обвиняемых по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов"

Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум задержанным по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве и будет добиваться их ареста.

Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум задержанным по делу о пожаре в гостинице "Вечный зов" в Москве и будет добиваться их ареста.

Как сообщил представитель московского главного следственного управления СК, по делу о пожаре задержали гендиректора частной организации, которая сдала здание в аренду, и управляющую отелем. Следствие запросило у суда заключить под стражу фигурантов этого дела.

Пожар в гостинице "Вечный зов Кожуховская" вспыхнул в ночь на 4 мая. В отеле на тот момент находились 305 человек. Двое погибли, 12 пострадали, в том числе восемь детей.