Шведские ученые определили влияние группы крови на образование тромбов

Группа крови человека может повлиять на вероятность развития тех или иных заболеваний, в том числе тромбоза, утверждают ученые.

Группа крови человека может повлиять на вероятность развития тех или иных заболеваний, в том числе тромбоза, утверждают ученые.

Специалисты шведского Каролинского института выявили взаимосвязь между группой крови человека и вероятностью образования тромбов в сосудах. Результаты научного исследования были представлены в издании eLife.

Ученые утверждают, что тромбоз чаще встречается у пациентов, имеющих вторую группу крови. Данные были получены в результате изучения информации о 5 миллионах пациентов. Как отметили авторы исследования, группа крови влияет не только на образование тромбов, но и на нарушения свертываемости крови. Так, этот недуг чаще всего встречается у людей с первой группой крови.