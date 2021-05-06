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13:27   6 Мая 2021
Общество

Шведские ученые определили влияние группы крови на образование тромбов

Шведские ученые определили влияние группы крови на образование тромбов

Группа крови человека может повлиять на вероятность развития тех или иных заболеваний, в том числе тромбоза, утверждают ученые.

Специалисты шведского Каролинского института выявили взаимосвязь между группой крови человека и вероятностью образования тромбов в сосудах. Результаты научного исследования были представлены в издании eLife.

Ученые утверждают, что тромбоз чаще встречается у пациентов, имеющих вторую группу крови. Данные были получены в результате изучения информации о 5 миллионах пациентов. Как отметили авторы исследования, группа крови влияет не только на образование тромбов, но и на нарушения свертываемости крови. Так, этот недуг чаще всего встречается у людей с первой группой крови.

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#здоровье #исследование #тромб #группа крови

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