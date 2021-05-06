РЭО выступит экопартнером Петербургского международного экономического форума

Российский экологический оператор (РЭО) станет экопартнером Петербургского международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня 2021 года.

Российский экологический оператор (РЭО) станет экопартнером Петербургского международного экономического форума, который пройдет со 2 по 5 июня 2021 года.

На форуме РЭО устроит отраслевую сессию о формировании цикличной экономики в России. Будут рассматриваться такие вопросы, как инвестиционный климат отрасли обращения с отходами, возможность международных партнерств, введение экомаркировки в рамках курса на зеленый маркетинг и так далее.

"В России каждый год накапливается более 60 миллионов тонн ТКО. Большая часть из них — это вторичные материальные ресурсы. Поэтому идея проведения экологической сессии на ПМЭФ стала остро актуальной", — подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Кроме того, в рамках экопартнерства РЭО устроит и раздельный сбор отходов на ПМЭФ. Вместе с уже привычными серыми и синими контейнерами появятся фандоматы по приему ПЭТ-бутылок, передает сайт 360tv.ru.