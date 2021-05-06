Медиагруппа "Патриот" проведет эфир на тему реабилитации нацизма в Европе

Пресс-конференцию Медиагруппы "Патриот" посвятят обсуждению угрозы реабилитации нацизма в Европе. Мероприятие состоится 6 мая в 16:30.

Пресс-конференцию Медиагруппы "Патриот" посвятят обсуждению угрозы реабилитации нацизма в Европе. Мероприятие состоится 6 мая в 16:30.

Некоторые страны возвели коллаборантов, пособников нацистов и членов подразделений СС в ранг героев. В их числе Украина, Латвия, Эстония и Литва. Кроме того, Евросоюз пытается переложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и его правопреемницу Россию.

Депутаты Госдумы в ответ внесли законопроект, который запрещает отождествлять роль СССР и Германии во Второй мировой войне. В это же время в Норвегии представили фильм о легионерах СС и их "героизме".

Политолог Владимир Соловейчик и организатор "Бессмертного полка Юрмалы", председатель объединения "Новое согласие" Янис Кузинс в прямом эфире попытаются выяснить, как противостоять возрождению неонацизма в Европе. Конференция будет доступна по ссылке.