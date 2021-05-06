Роскосмос: ракету "Союз-2.1б" готовят к запуску на орбиту

Специалисты начали подготавливать ракету "Союз-2.1б" для запуска на орбиту с аэродрома Восточный, говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос".

Специалисты начали подготавливать ракету "Союз-2.1б" для запуска на орбиту с аэродрома Восточный, говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос".

Отмечается, что эта ракета должна вывести 36 британских спутников связи OneWeb на орбиту уже в мае. Специалисты космического центра "Восточный" и ракетно-космического центра "Прогресс" уже осуществили перекладку "пакета" (первой и второй ступени) ракеты-носителя "Союз-2.1б" на рабочее место.

Также завершены операции по транспортировке створок головного обтекателя в корпус космических аппаратов с целью дальнейших сборок. В скором времени будут начаты пневматические и электрические испытания ракеты. Работы по заправке разгонного блока "Фрегат" будут осуществляться до 13 мая.