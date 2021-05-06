12:55 6 Мая 2021Армия
Блинкен заявил, что Вашингтон внимательно наблюдает за ситуацией на востоке Украины
Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией около украинских границ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Вашингтон очень внимательно следит за ситуацией около украинских границ, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен прибыл в Киев и уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь США отметил, что Вашингтон наблюдает за ситуацией с перемещением ВС РФ около украинских восточных границ.
При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские войска передвигаются исключительно внутри своей страны. Эти действия не представляют угрозы ни для одного другого государства и осуществляются для обеспечения безопасности Российской Федерации.