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12:48   6 Мая 2021
Политика

Зеленский обозначил темы своего разговора с Блинкеном

Зеленский обозначил темы своего разговора с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном.

По его словам, на встрече с американским дипломатом обсуждались ситуация в Донбассе, строительство газопровода "Северный поток — 2", а также процесс реформирования украинского законодательства.

Кроме того, после встречи с Блинкеном Зеленский заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на саммит "Крымская платформа". Мероприятие должно состояться в августе.

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