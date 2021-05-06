Зеленский обозначил темы своего разговора с Блинкеном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал с главой Государственного департамента США Энтони Блинкеном.

По его словам, на встрече с американским дипломатом обсуждались ситуация в Донбассе, строительство газопровода "Северный поток — 2", а также процесс реформирования украинского законодательства.

Кроме того, после встречи с Блинкеном Зеленский заявил, что пригласил президента США Джо Байдена на саммит "Крымская платформа". Мероприятие должно состояться в августе.