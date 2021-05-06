Елена Вяльбе может войти в совет FIS

Елена Вяльбе зарегистрировалась в качестве кандидата в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Елена Вяльбе зарегистрировалась в качестве кандидата в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Многократная чемпионка мира по лыжным гонкам Елена Вяльбе подала документы на вступление в совет FIS. Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) вошла в список из 17 кандидатов, которые могут оказаться в составе организации. В ближайшее время FIS проведет полную проверку данных избирающихся и изучит документы.

Выборы в совет организации состоятся 4 июня. В ходе конгресса также будет избран новый президент FIS. Он сменит на этому посту Джанфранко Каспера, который решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий.