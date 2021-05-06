Нуланд: Украине не стоит делать упор на вступление в НАТО

Украина не должна торопиться со вступлением в Североатлантический альянс, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Украина не должна торопиться со вступлением в Североатлантический альянс, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Глава Госдепа Энтони Блинкен и Виктория Нуланд встретились в Киеве с главами политических фракций Верховной рады. Вопрос о перспективах членства в НАТО на заседании поднял бывший президент Украины Петр Порошенко, лидер партии "Европейская солидарность".

В ответ Нуланд посоветовала Украине сейчас не думать о вступлении в Альянс. Вместо этого она предложила сосредоточиться на проведении реформ внутри страны. Сам факт присутствия в НАТО ничего не даст Киеву, подчеркнула она. Блинкен добавил, что украинской стороне следует усилить борьбу с коррупцией и добиться независимости антикоррупционных структур.