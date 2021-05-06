Правительство России рассмотрит вопрос о запрете жидкостей для электронных сигарет

Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для сигарет вошла в план по реализации антитабачной концепции. Он рассчитан до 2035 года.

Проработка вопроса о запрете на использование жидкостей для сигарет вошла в план по реализации антитабачной концепции. Он рассчитан до 2035 года.

Использование ароматизаторов, красителей и усиливающих зависимость добавок для никотиносодержащих изделий, в том числе электронных сигарет, может попасть под запрет в России. Правительство занимается проработкой соответствующего вопроса в рамках плана по реализации антитабачной концепции. Документ был утвержден премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщается на официальном сайте правительства России.

План содержит более 20 мероприятий. Главная цель — профилактика табакокурения и сокращение спроса на соответствующую продукцию. Предполагается усиление контроля за соблюдением запрета на рекламу табачных изделий, а также повышение эффективности борьбы с их незаконным оборотом и производством.