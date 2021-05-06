Американские косметологи раскрыли самую популярную процедуру во время пандемии в США

Американское общество пластических хирургов рассказало о самой популярной в 2020 косметической операции в США.

Американское общество пластических хирургов рассказало о самой популярной в 2020 косметической операции в США.

Среди американцев за 2020 год набрала большую популярность операция по увеличению ягодиц. В США было проведено на 22% больше процедур по внедрению имплантов в эту часть тела, чем год назад, сообщает в своем докладе Американское общество пластических хирургов. В 2019 году к этой операции прибегли 970 жителей США. В году, на который пришлась пандемия коронавируса, процедуру прошли 1,2 тыс. человек.

Специалисты отмечают, что заметно снизилось число процедур по пересадке волос. Количество таких операций сократилось на 60% — с 24 тыс. до 9,6 тыс.

Ранее 360tv.ru сообщил, что увлечение пластическими операциями может говорить о психическом расстройстве. Он отметил, что существует заболевание, которое заключается в расхождениях между представлениями человека о себе и его реальным внешним видом.