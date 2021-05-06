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12:09   6 Мая 2021
Политика

Страны Евросоюза пригласили США, Канаду и Норвегию включиться в военную программу PESCO

Страны Евросоюза пригласили США, Канаду и Норвегию включиться в военную программу PESCO

Европейский союз пригласил США, Канаду и Норвегию присоединиться к проекту Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны (PESCO).

Министры обороны 27 стран Европейского союза собрались на заседании в Брюсселе 6 мая. Темой совещания стал вопрос о присоединении США, Канады и Норвегии к проекту PESCO. Совет принял утвердительное решение и уполномочил Нидерланды пригласить эти три страны включиться в военную программу.

Отмечается, что согласно проекту PESCO, войска стран смогут свободно передвигаться по Европе, несмотря на границы. Такой шаг поможет укрепить трансатлантические связи между ЕС и НАТО, заявила глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

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#евросоюз #сша #канада #норвегия #pesco

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