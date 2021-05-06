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12:06   6 Мая 2021
Политика

Лавров пообещал ответить на антироссийские выпады Запада

Лавров пообещал ответить на антироссийские выпады Запада

Москва не оставит без ответа антироссийские выпады Запада в адрес руководства страны, политиков и компаний. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр иностранных дел пообещал ответить на выпады западных стран в отношении России. По его словам, череда санкций Запада является нелегитимной.

"Вводят без каких-либо убедительных оснований", — подчеркнул Лавров.

РФ не оставит санкции без ответа, резюмировал глава внешнеполитического ведомства.

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