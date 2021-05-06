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12:03   6 Мая 2021
Политика

Президент Украины встретился с госсекретарем США в Киеве

Президент Украины встретился с госсекретарем США в Киеве

Начались переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В пресс-службе украинского президента сообщили, что Зеленский встретил американскую делегацию в Киеве во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Глава государства сообщил, что эти переговоры очень важны для страны в целом и ее граждан.

"Это очень важно прежде всего для украинского народа, для нашей независимости и суверенитета, который, начиная с 2014 года, США поддерживают, и мы благодарны вам за эту поддержку", — отметил Зеленский.

Американский госсекретарь также во время своего рабочего визита в Киев планирует встретиться с премьер-министром страны Денисом Шмыгалем, а также с другими политиками.

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