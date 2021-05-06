Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:00   6 Мая 2021
Происшествия

Принца Лихтенштейна обвиняют в убийстве самого большого медведя Европы

Принца Лихтенштейна обвиняют в убийстве самого большого медведя Европы

Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии и Европы.

Принц получил разрешение на охоту. Медведица вредила фермерам в населенном пункте Ойдула. Однако королевская особа убила другого медведя, который был самым крупным в Румынии, и, вероятно, в Европейском союзе.

"Очевидно, что принц приехал, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей", — заявил глава Agent Green Габриэль Паун.

Бурых медведей охраняют румынские законы, их можно убивать в исключительных случаях, когда они угрожают населению или приносят серьезный ущерб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#медведь #охота #лихтенштейн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров