Принца Лихтенштейна обвиняют в убийстве самого большого медведя Европы

Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии и Европы.

Румынская экологическая группа Agent Green и австрийская VGT обвинили принца Эммануэля фон унд цу Лихтенштейна в убийстве на охоте самого большого медведя Румынии и Европы.

Принц получил разрешение на охоту. Медведица вредила фермерам в населенном пункте Ойдула. Однако королевская особа убила другого медведя, который был самым крупным в Румынии, и, вероятно, в Европейском союзе.

"Очевидно, что принц приехал, чтобы убить медведя и забрать домой самый большой трофей", — заявил глава Agent Green Габриэль Паун.

Бурых медведей охраняют румынские законы, их можно убивать в исключительных случаях, когда они угрожают населению или приносят серьезный ущерб.