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12:27   6 Мая 2021
Ближнее зарубежье

Порошенко раскрыл главный посыл встречи с Энтони Блинкеном

Порошенко раскрыл главный посыл встречи с Энтони Блинкеном

Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал главным посылом встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном защиту украинского суверенитета и отпор «российской агрессии». Об этом он написал в Twitter.

«В ходе встречи с Энтони Блинкеном был очень позитивный месседж, и все политические силы сейчас задекларировали, что защита украинского суверенитета и отпор российской агрессии — это самый высокий приоритет. <…> Поддерживаю заявление госсекретаря Блинкена, что нам следует строить в Украине прочную и действенную демократию!» — отметил Порошенко в своем аккаунте.

По словам главы партии «Европейская солидарность», он также попросил Вашингтон о помощи в противодействии коронавирусной инфекции — от оснащения оборудованием до поставок вакцин.

«И госсекретарь, и Виктория Нуланд [замгоссекретаря] сказали о концентрации усилий на проведении и защите реформ. Потому что, когда разрушаются реформы, сделанные нашей командой, в том числе и с участием Энтони Блинкена в 2014, 2015, 2016 годах, это неприемлемо», — добавил Порошенко.

Порошенко раскрыл главный посыл встречи с Энтони Блинкеном

Беседа состоялась в Киеве в рамках встречи госсекретаря с руководителями парламентских фракций Верховной Рады Украины. Кроме того, Блинкен проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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