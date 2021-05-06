Названа дата следующего боя чемпиона WBO Global Тима Цзю

Стало известно, когда 26-летний австралийский боксер Тим Цзю проведет свой следующий поединок.

Стало известно, когда 26-летний австралийский боксер Тим Цзю проведет свой следующий поединок.

Претендент на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Тим Цзю подерется с Майклом Зерафой 7 июля. Поединок пройдет на арене "Ньюкасл Интертеймент Центр" в Австралии. Об этом непобежденный австралийский боксер сообщил в Instagram-аккаунте.

Сын Кости Цзю провел 18 боев на профессиональном ринге, выиграв во всех из них. В активе 29-летнего Зерафы 28 побед при четырех поражениях. Стоит отметить, что в марте Цзю защитил глобальный пояс WBO в первом среднем весе. Техническим нокаутом он победил Денниса Хогана из Ирландии.