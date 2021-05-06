11:58 6 Мая 2021Политика
Песков иронично ответил на сообщения о работе Петрова и Боширова в Кремле
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков иронично ответил на появившиеся сообщения о работе россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков иронично ответил на появившиеся сообщения о работе россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Кремле.
По словам Пескова, он не имеет информации, подтверждающей работу Петрова и Боширова в Кремле.
"Там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием", — сказал пресс-секретарь Путина.
Ранее в Сети возникли сообщения, что Петров и Боширов, которым Лондон приписал причастность к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы устроились на работу в Кремль.