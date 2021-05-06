Песков иронично ответил на сообщения о работе Петрова и Боширова в Кремле

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков иронично ответил на появившиеся сообщения о работе россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков иронично ответил на появившиеся сообщения о работе россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Кремле.

По словам Пескова, он не имеет информации, подтверждающей работу Петрова и Боширова в Кремле.

"Там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием", — сказал пресс-секретарь Путина.

Ранее в Сети возникли сообщения, что Петров и Боширов, которым Лондон приписал причастность к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, якобы устроились на работу в Кремль.