Порошенко обсудил с Блинкеном членство Украины в НАТО и Евросоюзе

По словам экс-президента Украины, встреча с госсекретарем США прошла конструктивно и подтвердила важность Киева для Вашингтона.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном план вступления страны в НАТО и ЕС. Об этом председатель партии «Европейская солидарность» написал на странице в Twitter.

Политики побеседовали в рамках встречи Блинкена с руководителями парламентских фракций Верховной Рады. По словам Порошенко, беседа прошла конструктивно и подтвердила важность Украины для Вашингтона.

Happy to meet again with the US State Secretary Mr. @ABlinken , Ms. Nuland and Mr. Reeker, the wonderful "Ukrainian team" in the new US administration. pic.twitter.com/7Zvfp1SbKF — Петро Порошенко (@poroshenko) May 6, 2021

В ходе встречи Порошенко изложил Блинкену «совершенно четкую позицию» по развитию американо-украинского сотрудничества.

«Я передал госсекретарю non-paper [документ не для публичного цитирования], где изложил совершенно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения плана действий по членству Украины в НАТО, и необходимость поддержки Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС», — написал Порошенко.

В четверг, 6 мая, Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. В рамках него планируется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.