Порошенко обсудил с Блинкеном членство Украины в НАТО и Евросоюзе

По словам экс-президента Украины, встреча с госсекретарем США прошла конструктивно и подтвердила важность Киева для Вашингтона.

Экс-президент Украины Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном план вступления страны в НАТО и ЕС. Об этом председатель партии «Европейская солидарность» написал на странице в Twitter.

Политики побеседовали в рамках встречи Блинкена с руководителями парламентских фракций Верховной Рады. По словам Порошенко, беседа прошла конструктивно и подтвердила важность Украины для Вашингтона.

Happy to meet again with the US State Secretary Mr. @ABlinken , Ms. Nuland and Mr. Reeker, the wonderful "Ukrainian team" in the new US administration. pic.twitter.com/7Zvfp1SbKF