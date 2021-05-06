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12:26   6 Мая 2021
Ближнее зарубежье

Порошенко обсудил с Блинкеном членство Украины в НАТО и Евросоюзе

Порошенко обсудил с Блинкеном членство Украины в НАТО и Евросоюзе

Экс-президент Украины Петр Порошенко обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном план вступления страны в НАТО и ЕС. Об этом председатель партии «Европейская солидарность» написал на странице в Twitter.

Политики побеседовали в рамках встречи Блинкена с руководителями парламентских фракций Верховной Рады. По словам Порошенко, беседа прошла конструктивно и подтвердила важность Украины для Вашингтона.

В ходе встречи Порошенко изложил Блинкену «совершенно четкую позицию» по развитию американо-украинского сотрудничества.

«Я передал госсекретарю non-paper [документ не для публичного цитирования], где изложил совершенно четкую позицию по развитию нашего сотрудничества. Она включает и необходимость получения плана действий по членству Украины в НАТО, и необходимость поддержки Украины в позициях переговоров по вступлению в НАТО и ЕС», — написал Порошенко.

В четверг, 6 мая, Блинкен прибыл в Киев с двухдневным визитом. В рамках него планируется встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

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