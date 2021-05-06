Бывшему главе Новочеркасска назначили штраф в 3 млн рублей за взятку

Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил бывшего главу администрации города Игоря Зюзина по делу о взятке в размере 2,6 млн рублей к штрафу в 3 млн рублей.

Октябрьский районный суд Ростовской области приговорил бывшего главу администрации города Игоря Зюзина по делу о взятке в размере 2,6 млн рублей к штрафу в 3 млн рублей.

По данным следствия, в 2017 году, тогда еще мэр Зверева Зюзин вместе со своим заместителем Альбиной Порошиной получил взятку 2,6 млн рублей от предпринимателя. Как уточнили в СК, Порошина дала показания против Зюзина. Ее приговорили к шести годам заключения.

Экс-главе администрации Новочеркасска также запретили на три года занимать определенные должности в органах самоуправления. Прокурор запросил для Зюзина десять лет лишения свободы и штраф в размере 5 млн 210 тыс. рублей. Приговор суда в законную силу пока не вступил.