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11:40   6 Мая 2021
Политика

Песков ответил на вопрос по поводу места встречи Путина с Байденом

Песков ответил на вопрос по поводу места встречи Путина с Байденом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, организация мероприятия по-прежнему находится в процессе. На этом этапе место и дата возможной встречи пока не определены.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, о чем Байден хотел бы переговорить со своим коллегой. Дипломат отметил, что глава США планирует обсудить с Путиным урегулирование отношений между государствами.

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