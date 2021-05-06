Песков ответил на вопрос по поводу места встречи Путина с Байденом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможную встречу президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, организация мероприятия по-прежнему находится в процессе. На этом этапе место и дата возможной встречи пока не определены.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, о чем Байден хотел бы переговорить со своим коллегой. Дипломат отметил, что глава США планирует обсудить с Путиным урегулирование отношений между государствами.