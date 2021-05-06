Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:29   6 Мая 2021
Армия

Лавров указал на нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе

Лавров указал на нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о нормализации ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Глава российского дипведомства в рамках встречи со своим армянским коллегой Арой Айвазяном отметил, что незначительные инциденты, происходящие в регионе, эффективно регулируются российскими миротворцами.

"В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", — сказал он.

Лавров отметил, что представители ВС РФ, находящиеся в регионе, также уделяют внимание завершению обмена военнопленными между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. Активность проявляют и участники трехсторонней рабочей группы. По словам главы МИД РФ, в Москве заинтересованы в продолжении работы на уровне вице-премьеров и способствованию налаживания диалога между Арменией и Азербайджаном.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#лавров #карабах #нкр

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров