Лавров указал на нормализацию ситуации в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о нормализации ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о нормализации ситуации в районе Нагорного Карабаха.

Глава российского дипведомства в рамках встречи со своим армянским коллегой Арой Айвазяном отметил, что незначительные инциденты, происходящие в регионе, эффективно регулируются российскими миротворцами.

"В нагорно-карабахском урегулировании мы наблюдаем позитивные тенденции. Ситуация на земле существенно нормализовалась. Российский миротворческий контингент выступает гарантом безопасности, он развернут вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора", — сказал он.

Лавров отметил, что представители ВС РФ, находящиеся в регионе, также уделяют внимание завершению обмена военнопленными между сторонами конфликта в Нагорном Карабахе. Активность проявляют и участники трехсторонней рабочей группы. По словам главы МИД РФ, в Москве заинтересованы в продолжении работы на уровне вице-премьеров и способствованию налаживания диалога между Арменией и Азербайджаном.