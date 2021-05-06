«Мы вам покажем!»: как Хрущев подавлял бунты в 1961 году

За год до трагедии в Новочеркасске по всей стране прошла волна массовых беспорядков, о которых их современники узнали только после развала Советского Союза.

В середине прошлого века первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев заговорил о глобальных реформах в Советском Союзе. Рабочий класс, одурманенный оттепелью, с легкостью поверил его словам про грядущее «изобилие». На поверку все оказалось куда прозаичнее: с телеэкранов вещали про рост аграрного сектора и укрепление экономики, тогда как полки магазинов за пределами Москвы и Ленинграда были пустыми.

Копившееся напряжение в народе привело к тому, что в 1961 году, ровно 60 лет назад, страну охватила волна бунтов и восстаний. Какие события имели место в СССР за год до Новочеркасского расстрела, рассказали эксперты исторического портала «Русская семерка».

«Догнать и перегнать»

Популистские реформы Хрущева привели не к усилению, а к развалу сельского хозяйства. Колхозы приравняли к совхозам, но итогом этого была лишь дестабилизация отлаженной системы. Ситуацию усугубили соревновательные амбиции первого секретаря ЦК КПСС, который силами рабочего класса намеревался «догнать и перегнать» Соединенные Штаты по производству мяса. Чтобы выполнять план, руководителям хозяйств порой приходилось забивать весь имеющийся у них скот.

Реальные доходы населения постепенно снижались, выбор продуктов в магазинах становился все скуднее. Из-за хрущевских амнистий на свободе оказались тысячи рецидивистов, которые сеяли страх среди добропорядочных советских граждан. В состоянии глубокой ненависти к режиму пребывали и бывшие фронтовики, вернувшиеся из лагерей. Рост подобных настроений и популяризация «блатной» романтики вскоре вылились в первые серьезные столкновения с милицией.

Интеллигенция была благодарна Никите Хрущеву за развенчание культа личности Иосифа Сталина, однако простые рабочие не видели результатов своего труда и все меньше верили обещаниям первого секретаря ЦК партии. В городах впервые стали появляться листовки со словами: «Болтун Хрущев, где твое изобилие?».

Череда беспорядков

«Беспорядочный» 1961 год начался с инцидента в Краснодаре. 15 января внимание военного патруля на колхозном рынке привлек одиноко стоящий солдат, который распродавал краденую экипировку. Стражи порядка задержали военнослужащего, однако это привлекло внимание толпы. Люди обступили патруль и потребовали отпустить задержанного.

Вероятно, у одного из часовых сдали нервы: в толпе раздался выстрел, совсем юный школьник упал без чувств. Разъяренные жители города сразу же отправились громить здание райкома КПСС. Окровавленную одежду погибшего протестующие использовали как флаг. Они ворвались в здание райкома и даже пытались связаться с Хрущевым по телефону. Он в тот момент, к слову, рассказывал об улучшении жизни советских граждан на пленуме ЦК КПСС.

Собравшиеся обвиняли хрущевский режим во всех бедах, некоторые митингующие призывали сограждан устроить «вторую Венгрию» (имелось ввиду восстание в Будапеште 1956 года). К ночи бунтовщики разошлись, а уже на следующий день КГБ СССР принялось арестовывать зачинщиков беспорядков.

Через несколько месяцев волнения произошли в городе Бийске Алтайского края. Здесь сотрудники милиции попытались арестовать двух сельских жителей, которые распивали горячительные напитки на городском рынке. Задержанные тут же принялись кричать, что патруль отобрал у них деньги, после чего толпа принялась избивать правоохранителей. В результате один из бунтовщиков погиб, а любителя алкогольных напитков приговорили к расстрелу.

Чуть позже похожая история случилась в Муроме. Виновником массовых беспорядков на этот раз стал рабочий по фамилии Костиков, который решил в нетрезвом состоянии забраться в кузов грузовика. Сорвавшись, мужчина ударился головой об асфальт. Врачи не смогли спасти жизнь Костикова, а горожане вскоре начали обвинять в случившемся начальника местного отделения милиции (якобы он слишком поздно привез пострадавшего в больницу).

На центральные улицы вышло почти две тысячи человек. Вооружившись камнями и топорами, они направились к зданию милиции, чтобы «отомстить» за жизнь простого рабочего. Бунтовщикам удалось захватить отделение и отпустить на волю всех арестованных. В ситуацию пришлось вмешаться военным: они отбили здание у протестующих и подавили бунт.

Слухи о восстании в Муроме тут же расползлись по всем соседним регионам. Люди выходили на площади с лозунгами: «Отомстим за муромлян!» и «Мы вам покажем Муром!». Ярче всего отреагировали жители Александрова, против которых милиционерам даже пришлось применить оружие. Тогда сотрудники правопорядка застрелили четырех рабочих.

Осенью 1961 года против милиции взбунтовался Беслан. Сотрудники МВД попытались задержать несколько пьяниц, но те оказали вооруженное сопротивление. Нетрезвых бунтовщиков вышли поддержать около 700 жителей города. В ходе беспорядков погиб один человек.

Долгое время информация обо всех общественных недовольствах была засекречена. Самым масштабным столкновением между советскими рабочими и региональными властями стало восстание в Новочеркасске. Подробнее о нем и о том, за что жители СССР ненавидели Никиту Хрущева, можете прочитать в нашем материале.