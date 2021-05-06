Индия установила два антирекорда по числу заболеваний и смертей от COVID-19
Индия обновила мировой антирекорд по числу новых зараженных коронавирусом за стуки. Согласно данным минздрава страны, за минувшие сутки было зарегистрировано 412 262 новых случая заболевания COVID-19.
За прошедшие 24 часов в Индии умерли рекордные 3 980 заболевших. Общее количество смертей достигло 230 тыс.человек.
По данным агентства Reuters, Индия занимает второе место по заболеваемости COVID-19 после США.
Оппозиционные индийские партии призывают правительство ввести общенациональный локдаун. Однако премьер-министр страны Нарендра Моди опасается, что очередные карантинные ограничения негативно скажутся на экономике Индии.
С 22 апреля в Индии фиксируют по 300 тысяч заразившихся инфекцией ежедневно.
28 и 29 апреля Россия направила в Индию гуманитарную помощь: более 22 тонн грузов, включая аппараты для выработки кислорода, ИВЛ, медицинские мониторы и лекарства.
1 мая в страну поступила первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Перед вакцинацией препарат должен быть утвержден регулирующими органами.