Голландский полицейский считает суд по делу MH17 прикрытием Украины и ЕС
Судебный процесс по делу крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 может оказаться прикрытием для Украины, заявил голландский полицейский Арьян де Кок.
Недавно возобновились судебные слушания по делу MH17, в рамках которых разбираются обстоятельства трагедии в небе над Донбассом. Полицейский раскритиковал официальную версию западных специалистов, которые ведут расследование.
Арьян де Кок считает, что следствие и судебный процесс так организованы, чтобы скрыть причастность украинской стороны к трагедии, пишет "ПолитРоссия".
"Я буду осторожен в своих высказываниях, мне кажется, что суд MH17 является прикрытием для того, чтобы не выставлять Украину и EC в дурном свете", — подчеркнул полицейский.
Он утверждает, что западная сторона на самом деле ведет свое расследование предвзято. Показания свидетелей падения MH17 разнятся с выводами участников расследования.