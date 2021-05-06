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11:14   6 Мая 2021
Политика

Голландский полицейский считает суд по делу MH17 прикрытием Украины и ЕС

Голландский полицейский считает суд по делу MH17 прикрытием Украины и ЕС

Судебный процесс по делу крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 может оказаться прикрытием для Украины, заявил голландский полицейский Арьян де Кок.

Недавно возобновились судебные слушания по делу MH17, в рамках которых разбираются обстоятельства трагедии в небе над Донбассом. Полицейский раскритиковал официальную версию западных специалистов, которые ведут расследование.

Арьян де Кок считает, что следствие и судебный процесс так организованы, чтобы скрыть причастность украинской стороны к трагедии, пишет "ПолитРоссия".

"Я буду осторожен в своих высказываниях, мне кажется, что суд MH17 является прикрытием для того, чтобы не выставлять Украину и EC в дурном свете", — подчеркнул полицейский.

Он утверждает, что западная сторона на самом деле ведет свое расследование предвзято. Показания свидетелей падения MH17 разнятся с выводами участников расследования.

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#украина #нидерланды #mh17

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