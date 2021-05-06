Судебный процесс по делу крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 может оказаться прикрытием для Украины, заявил голландский полицейский Арьян де Кок.

Судебный процесс по делу крушения малайзийского авиалайнера рейса MH17 может оказаться прикрытием для Украины, заявил голландский полицейский Арьян де Кок.

Недавно возобновились судебные слушания по делу MH17, в рамках которых разбираются обстоятельства трагедии в небе над Донбассом. Полицейский раскритиковал официальную версию западных специалистов, которые ведут расследование.

Арьян де Кок считает, что следствие и судебный процесс так организованы, чтобы скрыть причастность украинской стороны к трагедии, пишет "ПолитРоссия".

"Я буду осторожен в своих высказываниях, мне кажется, что суд MH17 является прикрытием для того, чтобы не выставлять Украину и EC в дурном свете", — подчеркнул полицейский.

Он утверждает, что западная сторона на самом деле ведет свое расследование предвзято. Показания свидетелей падения MH17 разнятся с выводами участников расследования.