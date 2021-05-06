Ротенберг заявил, что финал ЮЧМ-2021 станет для сборной России экзаменом

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что финал ЮЧМ-2021 станет для сборной России серьезной проверкой на прочность.

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг считает, что финал ЮЧМ-2021 станет для сборной России серьезной проверкой на прочность.

Роман Ротенберг 6 мая поздравил юниорскую сборную России по хоккею, которая во второй раз подряд вышла в финал планетарного первенства. Он отметила, что команда Альберта Лещева была "единым целом" и действовала самоотверженно.

"Самый главный экзамен у сборной России завтра. Очень важно восстановиться и оставить эмоции на финальную встречу", — добавил Ротенберг.

Матч юниорских сборных России и Канады начнется пройдет ранним утром 7 мая. В игре за третье место ЮЧМ-2021 встретятся команды Финляндии и Швеции, которая является действующим победителем турнира.