Дипломат ЕС не исключил обсуждение европейско-российских отношений на саммите в Порту

Тема европейско-российских отношений может быть затронута на неформальном саммите Евросоюза в Порту, который пройдет 7-8 мая, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

Тема европейско-российских отношений может быть затронута на неформальном саммите Евросоюза в Порту, который пройдет 7-8 мая, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

По его словам, ожидается, что европейские лидеры могут поднять вопрос отношений между Москвой и Брюсселем.

Вчера, 5 мая, глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры 27 стран международного объединения не планируют обсуждать отношения с Россией. Политик отметил, что на саммите будут рассматриваться вопросы по стабилизации ситуации с рабочими местами в Европе после пандемии коронавируса.