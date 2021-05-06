11:10 6 Мая 2021Политика
Дипломат ЕС не исключил обсуждение европейско-российских отношений на саммите в Порту
Тема европейско-российских отношений может быть затронута на неформальном саммите Евросоюза в Порту, который пройдет 7-8 мая, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
Тема европейско-российских отношений может быть затронута на неформальном саммите Евросоюза в Порту, который пройдет 7-8 мая, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
По его словам, ожидается, что европейские лидеры могут поднять вопрос отношений между Москвой и Брюсселем.
Вчера, 5 мая, глава Евросовета Шарль Мишель рассказал, что лидеры 27 стран международного объединения не планируют обсуждать отношения с Россией. Политик отметил, что на саммите будут рассматриваться вопросы по стабилизации ситуации с рабочими местами в Европе после пандемии коронавируса.