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11:08   6 Мая 2021
Политика

ФАН опубликовал список десяти смелых анекдотов Норкина про Путина

ФАН опубликовал список десяти смелых анекдотов Норкина про Путина

Ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин регулярно рассказывает анекдоты про лидера России Владимира Путина. Топ-10 шуток опубликовало Федеральное агентство новостей.

На первом месте списка расположился анекдот "Смотря у какого Путина", который Норкин рассказал в эфире после теории о "двойниках российского президента". Дальше идет шутка про "Путина и конспирацию с усами", где телеведущий пошутил по поводу работы главы государства в КГБ и про его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Кроме того, Норкин также рассказал анекдот о том, что купание Путина в проруби "пришлось переснимать".

Также телеведущий рассказал такие шутки: "Поймал Путин щуку", "Влад, почему мы гребем?" про экс-президента США Барака Обаму и главу Белоруссии Александра Лукашенко в одной лодке с российским коллегой, "После Медведева опять я" на тему подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, куда бывший лидер РФ Дмитрий Медведев приезжает покататься на лыжах.

Кроме того, Норкин шутил и про министра обороны России Сергея Шойгу. Ведущий обыграл известное высказывание Путина о сыне офицера, который выменял часы на кортик отца. Отчитывая его, военнослужащий заметил, что при нападении бандитов сын сможет отреагировать, лишь озвучив точное время.

"Разговаривают Путин и Шойгу. Путин обращается с вопросом: "Который час?". А Шойгу отвечает: "Не знаю, у меня кортик"", — пошутил ведущий.

В последнюю тройку списка ФАН попали анекдоты "Про Путина без цензуры", "Привет Леониду Ильичу" и "Все хуже — я русский".

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#путин #анекдот #норкин

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