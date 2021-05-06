ФАН опубликовал список десяти смелых анекдотов Норкина про Путина

Ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин регулярно рассказывает анекдоты про лидера России Владимира Путина. Топ-10 шуток опубликовало Федеральное агентство новостей.

Ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин регулярно рассказывает анекдоты про лидера России Владимира Путина. Топ-10 шуток опубликовало Федеральное агентство новостей.

На первом месте списка расположился анекдот "Смотря у какого Путина", который Норкин рассказал в эфире после теории о "двойниках российского президента". Дальше идет шутка про "Путина и конспирацию с усами", где телеведущий пошутил по поводу работы главы государства в КГБ и про его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Кроме того, Норкин также рассказал анекдот о том, что купание Путина в проруби "пришлось переснимать".

Также телеведущий рассказал такие шутки: "Поймал Путин щуку", "Влад, почему мы гребем?" про экс-президента США Барака Обаму и главу Белоруссии Александра Лукашенко в одной лодке с российским коллегой, "После Медведева опять я" на тему подготовки к зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи, куда бывший лидер РФ Дмитрий Медведев приезжает покататься на лыжах.

Кроме того, Норкин шутил и про министра обороны России Сергея Шойгу. Ведущий обыграл известное высказывание Путина о сыне офицера, который выменял часы на кортик отца. Отчитывая его, военнослужащий заметил, что при нападении бандитов сын сможет отреагировать, лишь озвучив точное время.

"Разговаривают Путин и Шойгу. Путин обращается с вопросом: "Который час?". А Шойгу отвечает: "Не знаю, у меня кортик"", — пошутил ведущий.

В последнюю тройку списка ФАН попали анекдоты "Про Путина без цензуры", "Привет Леониду Ильичу" и "Все хуже — я русский".