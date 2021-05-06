11:05 6 Мая 2021Армия
В МИД Армении подчеркнули важность выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных
И. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность возвращением Азербайджаном военнопленных.
И. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым выразил обеспокоенность возвращением Азербайджаном военнопленных.
Айвазян подчеркнул, что эту задачу необходимо разрешить как можно скорее, так как продолжают поступать данные о непрекращающемся массовом нарушении международного гуманитарного права.
"Важнейший вопрос — обеспечение выполнения Азербайджаном возврата всех военнопленных и насильственно удерживаемых лиц", — сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
Кроме этого, и. о. министра иностранных дел Армении отметил важность создания мирного процесса под эгидой Минской группы ОБСЕ.