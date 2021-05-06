10:56 6 Мая 2021Политика
Блинкен заверил Киев в поддержке со стороны США
Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен выступил с заявлением после рабочего визита на Украину.
Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен выступил с заявлением после рабочего визита на Украину.
Дипломат отметил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник предсказал ухудшение ситуации в регионе после визита Блинкена в Киев. По его словам, Белый дом рассматривает Украину исключительно в качестве инструмента противостояния с Россией.