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10:56   6 Мая 2021
Политика

Блинкен заверил Киев в поддержке со стороны США

Блинкен заверил Киев в поддержке со стороны США

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен выступил с заявлением после рабочего визита на Украину.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник предсказал ухудшение ситуации в регионе после визита Блинкена в Киев. По его словам, Белый дом рассматривает Украину исключительно в качестве инструмента противостояния с Россией.

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#сша #украина #Блинкен

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