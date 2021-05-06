Блинкен заверил Киев в поддержке со стороны США

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен выступил с заявлением после рабочего визита на Украину.

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен выступил с заявлением после рабочего визита на Украину.

Дипломат отметил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник предсказал ухудшение ситуации в регионе после визита Блинкена в Киев. По его словам, Белый дом рассматривает Украину исключительно в качестве инструмента противостояния с Россией.