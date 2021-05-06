Агитлистовки против Ким Чен Ына в КНДР объявили разносчиками COVID-19

Перебежчики из Северной Кореи с помощью аэростатов запустили в страну полмиллиона агитлистовок.

В Северной Корее предупредили о риске заражения коронавирусом через пропагандистские листовки, отправляемые из Южной Кореи. Об этом сообщила официальная газета страны Rodong Sinmun.

Издание призвало граждан страны «думать и двигаться» в соответствии с национальными руководящими принципами борьбы с COVID-19.

«Приносимые ветром странные объекты нельзя считать естественной частью природы, мы должны рассматривать их как возможный путь передачи вредоносного вируса, а не как обычное явление», — передает ТАСС содержание статьи.

По утверждению Rodong Sinmun, активизировать антивирусные усилия необходимо и по той причине, что вакцины «оказались неэффективными» в профилактике COVID-19 в других странах.

С 25 по 29 апреля группа проживающих в Республике Корее перебежчиков с севера запустила в КНДР 10 наполненных гелием аэростатов с 500 тыс. агитационных листовок, 500 буклетами, а также 5 тыс. однодолларовых банкнот. В материалах критиковалось руководство Северной Кореи.

Акция была проведена вопреки запрету на подобные запуски, принятому в Сеуле.

Сестра высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон назвала произошедшее «недопустимой провокацией» и предупредила о «соответствующих действиях».

К маю Северная Корея должна была получить около 1,7 млн доз вакцины против коронавируса в рамках программы COVAX Facility. Однако поставку отложили.

Руководство Северной Кореи утверждает, что в стране нет случаев заражения коронавируса. Тем не менее, в стране продолжают действовать строгие противоэпидемические меры.