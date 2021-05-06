Главы МО стран ЕС обсудят включение зарубежных партнеров в проект военной мобильности

Представители оборонных ведомств 27 стран — членов ЕС обсудят в четверг присоединение стран, не входящих в состав союза, к проекту по улучшению военной мобильности.

Представители оборонных ведомств 27 стран — членов ЕС обсудят в четверг присоединение стран, не входящих в состав союза, к проекту по улучшению военной мобильности.

Глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что Евросоюз сейчас сделал "качественный скачок" в военной мобильности, и сейчас страны-союзники обеспокоились обеспечением возможности передвижения войск, минуя границы.

"Это очень важная тема не только для ЕС, но и для НАТО. Мы впервые увидим участие государств, не входящих в ЕС, таких как США, Норвегия, Канада, в европейском проекте PESCO (Постоянное структурированное сотрудничество в сфере безопасности и обороны. — Прим. ред.)", — заявила Крамп-Карренбауэр.

По словам главы оборонного ведомства Германии, для государства это особенный момент, так как уже в период председательствования в ЕС страна прилагала активные усилия, чтобы реализовать проект. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что привлечение зарубежных партнеров к новому проекту станет шагом к укреплению трансатлантических связей и сотрудничества между ЕС и НАТО.