Гинцбург раскритиковал признание вакцины Moderna лучшим препаратом от СOVID-19

Американский препарат от коронавируса Moderna признали лучшей вакциной. Директор НИЦ им. Гамалеи Гинцбург считает это экономическо-политическим решением.

Американский препарат от коронавируса Moderna признали лучшей вакциной. Директор НИЦ им. Гамалеи Гинцбург считает это экономическо-политическим решением.

Если бы лучшим препаратом сочли отечественную вакцину «Спутник V», это бы означало передачу денег Российской Федерации, прокомментировал РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург. По его словам, цена вопроса составляет 100 млрд долларов. Решение было принято на проходящем онлайн Всемирном конгрессе в Вашингтоне. Эксперты признали препарат Moderna наиболее эффективным для предупреждения коронавируса.