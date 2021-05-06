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10:39   6 Мая 2021
Армия

МИД Украины: укрепление отношений с США является вкладом в безопасность

МИД Украины: укрепление отношений с США является вкладом в безопасность

Укрепление взаимодействия между США и Киевом в Европе и Черном море является вкладом в безопасность евроатлантического пространства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом министр иностранных дел написал у себя на страничке в Twitter во время приветствия прибывшего в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море — это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", — сообщает Кулеба.

Кроме того, глава украинского министерства подчеркнул, что Блинкен впервые осуществляет свой визит на Украину. У американского госсекретаря запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.

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