МИД Украины: укрепление отношений с США является вкладом в безопасность

Укрепление взаимодействия между США и Киевом в Европе и Черном море является вкладом в безопасность евроатлантического пространства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Укрепление взаимодействия между США и Киевом в Европе и Черном море является вкладом в безопасность евроатлантического пространства, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом министр иностранных дел написал у себя на страничке в Twitter во время приветствия прибывшего в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Укрепление взаимодействия Украины и США как демократических союзников в Центральной Европе и Черном море — это вклад в безопасность и успех наших государств и всего евроатлантического пространства", — сообщает Кулеба.

Кроме того, глава украинского министерства подчеркнул, что Блинкен впервые осуществляет свой визит на Украину. У американского госсекретаря запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром страны Денисом Шмыгалем.