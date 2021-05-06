Никаких высказываний от российских политиков, подвергающих сомнению договоренности о развитии сотрудничества РФ и Казахстана, никогда не звучало и не прозвучит.

Никаких высказываний от российских политиков, подвергающих сомнению договоренности о развитии сотрудничества РФ и Казахстана, никогда не звучало и не прозвучит.

Об этом рассказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. По словам министра, политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть люди, которые гонятся за какими-то сенсациями, а некоторые считают, что могут привлекать к себе внимание посредством спорных вопросов.

"Знаете, как у нас говорят: "Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали". Может быть, они из этой оперы", — подчеркнул Лавров.

Однако никаких заявлений от определяющих политику России по отношению к Казахстану лиц, которые хоть как-то подвергали бы сомнению договоренности о взаимном сотрудничестве, никогда не звучало и не прозвучит, добавил он.