Обострения ситуации в Донбассе после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев следует ожидать, сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Обострения ситуации в Донбассе после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев следует ожидать, сказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

Незалежная нужна Вашингтону в качестве орудия против России, отметил политик. США являются главным выгодополучателем в этой ситуации, заокеанские кураторы украинского руководства постоянно подталкивают Киев к боевым действиям, пояснил он.

"Все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, они будут ориентированы однозначно на обострение ситуации в Донбассе", — заявил Пасечник.

По его словам, жители ЛДНР хотели бы, чтобы Соединенные Штаты "остановили своих подручных" в лице президента Украины Владимира Зеленского и всей элиты страны.