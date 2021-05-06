Ситуация на границах Украины станет темой обсуждения министров обороны стран ЕС

Министры обороны 27 стран ЕС на заседании 6 мая в Брюсселе будут обсуждать ситуацию, которая сложилась на границе Украины. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Министры обороны 27 стран ЕС на заседании 6 мая в Брюсселе будут обсуждать ситуацию, которая сложилась на границе Украины. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Кроме этого, ранее сообщалось, что США присоединятся к программе ЕС по быстрому развертыванию военных сил в Европе. Соединенные Штаты, Норвегия и Канада станут участниками европейской военной программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.