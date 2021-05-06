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9:59   6 Мая 2021
Армия

Ситуация на границах Украины станет темой обсуждения министров обороны стран ЕС

Ситуация на границах Украины станет темой обсуждения министров обороны стран ЕС

Министры обороны 27 стран ЕС на заседании 6 мая в Брюсселе будут обсуждать ситуацию, которая сложилась на границе Украины. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Кроме этого, ранее сообщалось, что США присоединятся к программе ЕС по быстрому развертыванию военных сил в Европе. Соединенные Штаты, Норвегия и Канада станут участниками европейской военной программы Постоянного структурированного сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

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#ес #сша #украина

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