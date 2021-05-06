Николас Мадуро поборется с демонами в совместном фильме со Стивеном Сигалом

Президент Венесуэлы намерен снять фильм вместе с голливудским актером с российским паспортом Стивеном Сигалом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро захотел снять фильм вместе с голливудским актером с российским гражданством Стивеном Сигалом. Об этом глава государства заявил на встрече с Сигалом в Каракасе, передает агентство Reuters.

По словам Мадуро, фильм получит название Nico: Ma'duro de tumbar. В этой фразе заключена игра слов, которая в переносном смысле переводится как «Нико, которого трудно сбить с ног».

«У нас была очень дружественная и сердечная встреча... Мы говорили о его будущих кинематографических проектах, мы снимем вместе фильм, я и Стивен Сигал, который называется "Nico Maduro de tumbar», — сказал он.

Впрочем, шутил ли президент Венесуэлы или говорил правду, пока остается загадкой.

«Мы будем бороться с демонами, вот так: Ра! Ра! Ра!» — прокомментировал Мадуро возможный сюжет фильма, делая рубящие движения руками.

Кроме того, Мадуро напомнил, что на днях Сигал подарил ему самурайский меч.

Mi agradecimiento a nuestro hermano y amigo Steven Seagal, quien me ha sorprendido con un bonito obsequio, una Espada Samurái, símbolo de liderazgo. La recibí con mucha emoción de parte de un gran maestro y experto en artes marciales. ¡Qué Gran Honor! pic.twitter.com/RitYO8IEuj — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 5, 2021

«Кто теперь свяжется со мной? Если раньше у меня не было катаны, и я срубал головы демонам вот так — вжих, вжих, вжих (снова показал он руками), то теперь невозможно, чтобы они побороли меня», — убежден венесуэльский лидер.

Стивен Сигал, в свою очередь, признался Мадуро, что влюбился в Венесуэлу.

5 мая актер прибыл в Боливарианскую Республику с рабочим визитом. Он встретился с президентом страны и подарил ему самурайский меч.

С 2018 года артист занимается различными проектами в сфере культуры, науки и образования, будучи спецпредставителем российского внешнеполитического ведомства по вопросам развития гуманитарных связей с США. В его обязанности, в частности, входит сохранение связанных с РФ памятных мест в США.

В ноябре 2016 года американский актер получил российское гражданство. Паспорт ему вручил лично президент страны Владимир Путин.