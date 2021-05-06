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9:41   6 Мая 2021
Политика

Кулеба опасается, что Россия может "завладеть" Азовским морем

Кулеба опасается, что Россия может "завладеть" Азовским морем

Россия может попытаться "завладеть" Азовским морем, так как постоянно "усиливает свое военное присутствие" в регионе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Незалежной выразил опасения насчет Азовского моря. По его словам, Россия якобы разрушает торговые пути.

"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова", — констатировал Кулеба в интервью CNN.

Глава МИД уверен, что военные учения РФ являлись отработкой возможных действий в адрес Украины. Кулеба назвал это "наступательной операцией".

Запад не раз выражал обеспокоенность в связи с такими заявлениями. Украинские военные сообщали о наращивании сил РФ. Кремль в ответ заявил об отсутствии угрозы, а перемещения внутри государства не должны беспокоить другие страны.

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#украина #азовское море #кулеба

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