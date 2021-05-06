Кулеба опасается, что Россия может "завладеть" Азовским морем

Россия может попытаться "завладеть" Азовским морем, так как постоянно "усиливает свое военное присутствие" в регионе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Россия может попытаться "завладеть" Азовским морем, так как постоянно "усиливает свое военное присутствие" в регионе. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Незалежной выразил опасения насчет Азовского моря. По его словам, Россия якобы разрушает торговые пути.

"Россия может осуществить ползучую аннексию Азова", — констатировал Кулеба в интервью CNN.

Глава МИД уверен, что военные учения РФ являлись отработкой возможных действий в адрес Украины. Кулеба назвал это "наступательной операцией".

Запад не раз выражал обеспокоенность в связи с такими заявлениями. Украинские военные сообщали о наращивании сил РФ. Кремль в ответ заявил об отсутствии угрозы, а перемещения внутри государства не должны беспокоить другие страны.