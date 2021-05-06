Права и возможности инвалидов в РФ обсудят на пресс-конференции в Медиагруппе "Патриот"

Пресс-конференция на тему "Как в России защищают права инвалидов" состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Пресс-конференция на тему "Как в России защищают права инвалидов" состоится в пресс-центре Медиагруппы "Патриот".

Мероприятие начнется в 11:00 по московскому времени. Правильное отношение к людям с ограниченными возможностями является одним из ключевых показателей зрелости общества, заявил ранее президент России Владимир Путин.

Согласно информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается около миллиарда людей с инвалидностью (в России — 12 миллионов, то есть почти 9% населения). При этом больше 100 миллионов из них — дети, пишет Федеральное агентство новостей.

Медиагруппа "Патриот" и ФАН обсудят, что делает государство для решения проблем этой категории населения, какие законодательные инициативы поступят в парламент в скором времени и как освещаются эти инициативы. В пресс-конференции примут участие директор ЧУ "Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" Иван Граевский и член общественной палаты Санкт-Петербурга, главный редактор газеты "Русский инвалид" Геннадий Дягилев. Прямую трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на странице медиацентра в социальной сети "ВКонтакте".