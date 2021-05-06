Гости Медиагруппы "Патриот" обсудят празднование 9 Мая в условиях пандемии COVID-19

Обсуждение на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" и ФБА "Экономика сегодня" затронет празднование Дня Победы в условиях пандемии коронавируса.

Обсуждение на пресс-конференции Медиагруппы "Патриот" и ФБА "Экономика сегодня" затронет празднование Дня Победы в условиях пандемии коронавируса.

Праздник 9 Мая пройдет в ограниченном режиме из-за COVID-19. Но ситуация не является поводом для отмены акций в поддержку ветеранов, включая проект "75 правил жизни победителей". Подробнее об этом расскажет член штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Антон Соловьев. Обсуждение пройдет в прямом эфире 6 мая, в 15:00 по московскому времени.

Среди гостей пресс-конференции будет Мария Копылова, которая смогла вернуть документы на медаль "За оборону Ленинграда", передает ФБА "Экономика сегодня". Она обратилась на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, после чего утерянная награда была восстановлена. Также к обсуждению будут привлечены руководитель молодежных проектов ОНФ Алексей Голубев, ветераны Зоя Комолова и Юрий Гараганенко.