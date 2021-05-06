Экс-депутат Рады Журавский предсказал проблемы на Украине из-за визита Блинкена

Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена может обернуться проблемами для руководства Незалежной, считает бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский.

Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена может обернуться проблемами для руководства Незалежной, считает бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский.

По словам экс-политика, поездка чиновника из США носит ознакомительный характер. Американцы хотят составить собственное впечатление о руководстве страны. Он выступил с таким мнением в эфире телеканала "Наш".

"Мое такое предсказание — это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда (руководство Украины. — Прим. ред.) никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять", — сказал Виталий Журавский.

Американские представители вернутся из Незалежной "с не очень добрым настроем", пояснил он. Для Киева поездка станет смотром ревизора, добавил экс-депутат.