Экс-депутат Рады Журавский предсказал проблемы на Украине из-за визита Блинкена
Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена может обернуться проблемами для руководства Незалежной, считает бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский.
По словам экс-политика, поездка чиновника из США носит ознакомительный характер. Американцы хотят составить собственное впечатление о руководстве страны. Он выступил с таким мнением в эфире телеканала "Наш".
"Мое такое предсказание — это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда (руководство Украины. — Прим. ред.) никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять", — сказал Виталий Журавский.
Американские представители вернутся из Незалежной "с не очень добрым настроем", пояснил он. Для Киева поездка станет смотром ревизора, добавил экс-депутат.