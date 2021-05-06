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9:28   6 Мая 2021
Политика

Экс-депутат Рады Журавский предсказал проблемы на Украине из-за визита Блинкена

Экс-депутат Рады Журавский предсказал проблемы на Украине из-за визита Блинкена

Поездка американского госсекретаря Энтони Блинкена может обернуться проблемами для руководства Незалежной, считает бывший депутат Верховной рады Виталий Журавский.

По словам экс-политика, поездка чиновника из США носит ознакомительный характер. Американцы хотят составить собственное впечатление о руководстве страны. Он выступил с таким мнением в эфире телеканала "Наш".

"Мое такое предсказание — это люди с опытным политическим, дипломатическим глазом, они примут решение, что команда (руководство Украины. — Прим. ред.) никудышная, неквалифицированная. Эти люди не только не умеют ставить задачи, но и не умеют их выполнять", — сказал Виталий Журавский.

Американские представители вернутся из Незалежной "с не очень добрым настроем", пояснил он. Для Киева поездка станет смотром ревизора, добавил экс-депутат.

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#украина #Блинкен #виталий журавский

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