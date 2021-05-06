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9:17   6 Мая 2021
Политика

Российский МиГ-31 предотвратил нарушение госграницы самолетом-разведчиком ВВС США

Российский МиГ-31 предотвратил нарушение госграницы самолетом-разведчиком ВВС США

Российский истребитель МиГ-31 подняли в воздух над Чукотским морем для сопровождения американского самолета-разведчика RC-135.

В сообщении Национального центра управления обороной говорится, что после разворота самолета ВВС США истребитель МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром.

"Нарушения государственной границы не допущено", — сообщили российские военные.

Стоит отметить, что у российских границ в последнее время возросла активность. В минувшем году военные обнаружили на 40% больше иностранных самолетов, чем годом ранее. Всего в 2020 году специалисты засекли и сопроводили более двух миллионов летательных объектов.

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#сша #перехват #миг-31

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